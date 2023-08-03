"Молодая гвардия "Единой России" открыла первую фронтовую ячейку в зоне СВО

В нее вошел один из артиллерийских расчетов 132-й Горловской бригады

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Бойцы артиллерийского расчета в составе 132-й Горловской бригады стали членами первой фронтовой ячейки "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) в зоне специальной военной операции. Об этом в Telegram-канале сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Молодая гвардия "Единой России" открыла свою первую фронтовую ячейку и приняла в свои ряды один из артиллерийских расчетов 132-й Горловской бригады. Торжественно, на передовой", - написал Турчак.

Секретарь генсовета единороссов добавил, что бойцы, вступившие в фронтовую ячейку МГЕР, сражаются сейчас на Дзержинском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). "Будем им помогать. Молодогвардейцы 80 лет назад уже освобождали Донбасс от нацистов. И наши парни справятся не хуже", - добавил он.

"Обязательно будем оказывать поддержку бойцам, доставлять им дополнительную помощь. Мы рады такому пополнению нашей организации!" - сказал председатель МГЕР Антон Демидов, комментарий которого приводит пресс-служба единороссов.

Он добавил, что военнослужащим, которые вступили в ряды молодогвардейцев, на линию боевого соприкосновения передали фирменные шевроны МГЕР.