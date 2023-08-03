ЦПВС заявил, что РФ не допустит провокаций боевиков в отношении своих военных в Сирии

Командование группировки войск ВС России готово к самым решительным действиям, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Командование группировки войск ВС РФ готово к самым решительным действиям и не допустит провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований в отношении российских военнослужащих в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его информации, боевики наращивают производство огневых средств и беспилотников в Идлибской зоне деэскалации, увеличивается число полетов БПЛА на линии соприкосновения.

"Российская сторона подчеркивает, что не допустит провокаций незаконных вооруженных формирований в отношении российских военнослужащих. Командование группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике готово к самым решительным действиям по защите жизней мирного населения Сирии, а также российских и сирийских военнослужащих", - сказал Кулить.

По его словам, главари незаконных вооруженных формирований также проводят мероприятия по увеличению численности бандформирований. "Средствами разведки фиксируется концентрация боевиков в учебно-тренировочных лагерях", - отметил Кулить.

"Призываем командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта", - заключил замруководителя центра.