ЦПВС сообщил о 14 нарушениях воздушного пространства Сирии

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что за сутки зафиксировано 11 нарушений тремя парами истребителей F-35, одной парой истребителей F-16, двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W коалиции

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Истребители и беспилотники коалиции, возглавляемой США, за прошедшие сутки вновь 14 раз нарушили воздушное пространство Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

По его словам, в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, отмечается рост количества нарушений воздушного пространства Сирии. Так, за сутки зафиксировано 11 нарушений тремя парами истребителей F-35, одной парой истребителей F-16, двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W коалиции, уточнил Кулить.