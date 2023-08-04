Российские войска овладели опорными пунктами ВСУ на купянском направлении

Также были уничтожены два артиллерийских орудия, самоходная установка "Гвоздика" и гаубица "Мста-Б", сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие овладели опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты из состава механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе урочища Маньковка на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе наступательных действий штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе урочища Маньковка. Кроме этого уничтожены два артиллерийских орудия, самоходная установка "Гвоздика" и буксируемая гаубица "Мста-Б", - сказал Зыбинский.