4 августа, 02:02
Военная операция на Украине

Российские войска овладели опорными пунктами ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России

Также были уничтожены два артиллерийских орудия, самоходная установка "Гвоздика" и гаубица "Мста-Б", сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие овладели опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты из состава механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе урочища Маньковка на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

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"В ходе наступательных действий штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе урочища Маньковка. Кроме этого уничтожены два артиллерийских орудия, самоходная установка "Гвоздика" и буксируемая гаубица "Мста-Б", - сказал Зыбинский. 

Теги:
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