ВМФ России и ВМС Китая отработали уничтожение подлодки условного противника в Тихом океане

Для обнаружения подлодки использовались корабельные гидроакустические средства поиска и палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские и китайские боевые корабли в ходе совместного морского патрулирования отработали поиск и уничтожение подлодки условного противника в акватории Тихого океана. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Боевые корабли выполняют задачи третьего совместного морского патрулирования акватории Тихого океана. "Действуя в юго-западной части Берингова моря, отряд кораблей ВМФ РФ и ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая - прим. ТАСС) провел противолодочное учение, в ходе которого были отработаны поиск, сопровождение и уничтожение подводной лодки условного противника", - говорится в сообщении.

В отделе также сообщили, что, по легенде учения, подводная лодка скрытно вошла в закрытый для плавания район. Для ее обнаружения использовались корабельные гидроакустические средства поиска, а также палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ. "После определения координат и параметров движения цели, были выработаны рекомендации на применение оружия. Далее для поражения условной субмарины моряки выполнили залп реактивными глубинными бомбами", - пояснили в ТОФ.

В отделе также заявили, что экипажи кораблей уже прошли Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море и Камчатский пролив. В ходе совместного патрулирования моряки двух стран отработали тактическое маневрирование, провели тренировки по связи и осуществили посадки и взлеты вертолетов с палуб кораблей друг друга. "Всего с начала патрулирования отрядом пройдено свыше 2 300 морских миль", - сообщили в ТОФ.

Со стороны ВМФ России в патрулировании задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга". Со стороны ВМС Народно-освободительной армии Китая - эскадренные миноносцы "Гуйян" и "Цицикар", сторожевые корабли "Тунлин" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху". С экипажами кораблей взаимодействуют самолеты морской авиации ТОФ и авиации НОАК.