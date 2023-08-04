Дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую РСЗО "Град" на купянском направлении

Экипаж Су-34 группировки войск "Запад" также нанес два удара в районе Петропавловки по передовому пункту управления, скоплению живой силы и огневых средств подразделения 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, добавил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российский барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Расчет группы спецназа, применив ударный беспилотный летательный аппарат "Ланцет", уничтожил реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Средствами противовоздушной обороны расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат украинского производства "Фурия" в районе населенного пункта Горобьевка", - заявил Зыбинский.

Кроме того он рассказал, что в ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес два удара в районе населенного пункта Петропавловка по передовому пункту управления, скоплению живой силы и огневых средств подразделения 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"В ходе наступательных действий штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе урочища Маньковка", - сказал Зыбинский. Также были уничтожены два артиллерийских орудия, самоходная установка "Гвоздика" и буксируемая гаубица "Мста-Б".

По словам Зыбинского, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожено два артиллерийских орудия. "В районе населенного пункта Песчаное-Нижнее - самоходная артиллерийская минометная установка 2С9 "Нона С". В районе Песчаное-Верхнее - самоходная артиллерийская установка польского производства Krab", - добавил начальник пресс-центра группировки "Запад".