Корабли РФ отразили атаку безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу Новороссийск

Украинские военные пытались совершить атаку в ночь на 4 августа

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские корабли отразили атаку двух украинских безэкипажных катеров на военно-морскую базу Новороссийск, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - сказали в военном ведомстве.