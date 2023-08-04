4 августа, 03:37,
обновлено 4 августа, 03:45
Военная операция на Украине

Корабли РФ отразили атаку безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу Новороссийск

Валерий Матыцин/ ТАСС, архив
© Валерий Матыцин/ ТАСС, архив

Украинские военные пытались совершить атаку в ночь на 4 августа

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские корабли отразили атаку двух украинских безэкипажных катеров на военно-морскую базу Новороссийск, сообщили в Минобороны РФ.

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"Сегодня ночью Вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - сказали в военном ведомстве. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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