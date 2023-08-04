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Военная операция на Украине

Депутат ГД заявил, что попытками прорвать фланги под Артемовском ВСУ истощают свои резервы

Как сообщил Александр Бородай, уже сейчас на артемовском направлении есть ощущение усталости ВСУ от беспрерывных боевых действий

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Бесполезные попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать фланги под Артемовском (украинское название - Бахмут) приводят к истощению Киевом собственных резервов. Такое мнение высказал ТАСС депутат Государственной думы, председатель правления межрегиональной общественной организации "Союз добровольцев Донбасса" Александр Бородай.

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"Противник пытается прорываться к Бахмуту и схлопнуть фланги, не важно, что северные, что южные. Все для того, чтобы Бахмут попал в окружение. <…> Ему это уже который месяц не удается. Это удержание обороны является и способом истощения противника. Происходит физическое истощение противника, противник теряет живую силу и технику", - сказал Бородай.

Он подчеркнул, что уже сейчас на артемовском направлении есть ощущение усталости ВСУ от беспрерывных боевых действий. Бородай не исключил, что ситуацию может изменить психологический надлом противника. 

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