В Запорожской области сообщили об уничтожении над Бердянском БПЛА ВСУ

По данным врио губернатора региона Евгения Балицкого, подразделения украинской армии за сутки 65 раз обстреливали населенные пункты на пологовском, токмакском и васильевском направлениях

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Российская ПВО в ночь на пятницу сбила над городом Бердянском в Запорожской области БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

"Сегодня ночью противник снова пытался наносить удары по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Около двух часов ночи наши [средства] ПВО сбили БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий отметил, что подразделения ВСУ за сутки 65 раз обстреливали населенные пункты Запорожской области на пологовском, токмакском и васильевском направлениях.

В оперативных службах региона уточнили, что ВСУ использовали пять беспилотников при атаке на Бердянск.

"Около 01:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) Бердянск подвергся атаке пяти вражеских БПЛА. Все аппараты сбиты системой ПВО ВС РФ. Жертв, пострадавших и разрушений нет", - сказал представитель оперативных служб.

В новость внесены изменения (11:23 мск) - уточнена информация про количество беспилотников.