В МО РФ заявили о проведении РХБЗ ВС радиационного контроля территории на Запорожской АЭС

Согласно заявлению Минобороны, специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты выполняют там мероприятия по обеспечению радиационной безопасности

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ выполняют мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и проводят радиационный контроль территории на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Специалисты РХБЗ ВС РФ на АЭС выполняют мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и проводят радиационный контроль территории АЭС", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В МО РФ уточнили, что на Запорожской АЭС состоялась плановая ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Эксперты МАГАТЭ регулярно посещают объекты Запорожской АЭС и имеют возможность осматривать их основное оборудование, добавили в Минобороны. "Они неоднократно убеждались, что на ЗАЭС обеспечены все необходимые условия для ее безопасной эксплуатации, сохраняются достаточные запасы воды, своевременно выполняются положенные регламентные работы", - отметили в военном ведомстве.

В четверг произошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на АЭС. В ее составе четыре инспектора, которые будут наблюдать и оценивать состояние безопасности станции. Как сообщил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, в состав новой миссии вошли специалисты из Ирландии, Пакистана, Финляндии и Южной Кореи.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.