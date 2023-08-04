Россия объявила режим прекращения огня на время ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

В Минобороны РФ также отметили, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты обеспечивают радиационную безопасность и проводят радиационный контроль территории на АЭС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российская сторона объявила режим прекращения огня на время ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Об этом сообщил военнослужащий в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны России.

В четверг состоялась очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на АЭС. В ее составе четыре инспектора, которые будут наблюдать и оценивать состояние безопасности станции.

"Для этих целей (ротации экспертов МАГАТЭ - прим. ТАСС) объявлен режим прекращения огня. Время прекращения огня - с 7 до 19 часов. Российская сторона гарантирует прекращение огня. <…> Мы безопасность экспертов МАГАТЭ обеспечим", - сказал военнослужащий. На кадрах также показан момент ротации инспекторов.

Как уточнили в Минобороны, специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ обеспечивают радиационную безопасность и проводят радиационный контроль территории на АЭС. В МО РФ добавили, что эксперты МАГАТЭ регулярно посещают объекты Запорожской АЭС и имеют возможность осматривать их основное оборудование: "Они неоднократно убеждались, что на ЗАЭС обеспечены все необходимые условия для ее безопасной эксплуатации, сохраняются достаточные запасы воды, своевременно выполняются положенные регламентные работы".

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.