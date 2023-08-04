В ДНР сообщили, что ВСУ нарастили под Угледаром удары кассетными боеприпасами и БПЛА

Большое количество ударов приходится по гражданской инфраструктуре села Никольское

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарастили интенсивность ударов кассетными боеприпасами и дронами-камикадзе под Угледаром. Об этом ТАСС сообщил боец с позывным Педагог.

"Давно не использовали кассетные боеприпасы, а сейчас очень активно их используют, сильно бьют. И дронов-камикадзе стало очень много, они [ВСУ] их везде используют", - сказал боец.

Он уточнил, что большое количество ударов ВСУ приходится по гражданской инфраструктуре села Никольское, в том числе по Успенскому Николо-Васильевскому монастырю. Боец также подчеркнул, что ранее украинские подразделения использовали кассетные боеприпасы советского образца. Последние факты применения были зафиксированы в феврале текущего года. С недавнего времени противник использует кассетные боеприпасы западного образца.

"Они отличаются между собой довольно сильно. Парашюты совсем другие, материал, вообще все по-другому", - пояснил боец.

В конце июля газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что украинские военные начали использовать в бою поставленные Соединенными Штатами кассетные боеприпасы. Отмечалось, что кассетные снаряды применяют на юго-восточном участке фронта в попытке прорвать хорошо укрепленные российские позиции, замедлившие контрнаступление Украины. Кроме того, в Белом доме сообщили, что Киев начал применять кассетные боеприпасы, поставленные США.

Президент России Владимир Путин 17 июля заявил, что РФ оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их Украиной. Поставки такого вида оружия и его использование следует считать преступлением, добавил Путин.