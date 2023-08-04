МО РФ заявило об уничтожении свыше 4 900 единиц вооружения ВСУ с начала контрнаступления

В их числе 26 самолетов и 25 танков Leopard

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили с начала украинского контрнаступления свыше 4 900 единиц вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На линии боевого соприкосновения уничтожено свыше 4 900 единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, 9 вертолетов, 1 831 танк и других боевых бронированных машин, из них 25 немецких танков Leopard, 7 французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley", - сказал он.

По словам Конашенкова, также противник потерял 747 орудий полевой артиллерии и минометов, включая 76 американских артиллерийских систем М777, а также 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и Германии.