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обновлено 4 августа, 11:44
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении свыше 4 900 единиц вооружения ВСУ с начала контрнаступления

© Минобороны России

В их числе 26 самолетов и 25 танков Leopard

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили с начала украинского контрнаступления свыше 4 900 единиц вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard.

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Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На линии боевого соприкосновения уничтожено свыше 4 900 единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, 9 вертолетов, 1 831 танк и других боевых бронированных машин, из них 25 немецких танков Leopard, 7 французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley", - сказал он.

По словам Конашенкова, также противник потерял 747 орудий полевой артиллерии и минометов, включая 76 американских артиллерийских систем М777, а также 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и Германии. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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