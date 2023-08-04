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обновлено 4 августа, 11:40
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России

За сутки они составили до 185 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на донецком направлении составили до 185 военнослужащих.

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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника на данном (донецком - прим. ТАСС) направлении составили до 185 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20", - сказал он. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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