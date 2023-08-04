Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на донецком направлении составили до 185 военнослужащих.
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Общие потери противника на данном (донецком - прим. ТАСС) направлении составили до 185 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20", - сказал он.