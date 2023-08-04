4 августа, 11:33, Военная операция на Украине Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

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За сутки они составили до 185 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20