Средства ПВО РФ сбили за сутки 28 беспилотников ВСУ в ЛНР и ДНР

Также перехвачено 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ходе специальной военной операции за минувшие сутки сбили 28 беспилотников украинских вооруженных сил (ВСУ) в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

Кроме того, по его данным, "сбито 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сватово, Лисичанск Луганской Народной Республики, Донецк, Соледар и Волноваха Донецкой Народной Республики".

Конашенков информировал, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5 496 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 113 танков и других боевых бронированных машин, 1 142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 746 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 057 единиц специальной военной автомобильной техники.