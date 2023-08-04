Минобороны РФ рассказало о наступлении на купянском направлении на широком фронте

ВС РФ заняли более выгодные позиции возле Ольшаны, Петропавловки и Токаревки в Харьковской области, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции продолжают наступательные действия на широком фронте на купянском направлении, заняли более выгодные позиции возле Ольшаны, Петропавловки и Токаревки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжают наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка Харьковской области", - сказал он.

По словам официального представителя МО РФ, в ходе ведения активной обороны были успешно отражены 4 атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 9 бригад ВСУ возле Орлянского, Котляровки, Ивановки, Плетеневки и Берестового Харьковской области. "Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства", - проинформировал Конашенков.