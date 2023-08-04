МО РФ заявило об улучшении тактического положения в районе Старомайорского в ДНР

ВС РФ также нанесли огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополь и Макаровка Донецкой Народной Республики

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Штурмовые отряды российской группировки "Восток" улучшили тактическое положение в районе Старомайорского в ДНР.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении штурмовые отряды группировки войск "Восток" продолжали наступательные действия в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", - сказал он.

По словам Конашенкова, также было нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополь и Макаровка Донецкой Народной Республики.