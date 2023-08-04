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обновлено 4 августа, 11:48
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об улучшении тактического положения в районе Старомайорского в ДНР

© Минобороны России

ВС РФ также нанесли огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополь и Макаровка Донецкой Народной Республики

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Штурмовые отряды российской группировки "Восток" улучшили тактическое положение в районе Старомайорского в ДНР.

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Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении штурмовые отряды группировки войск "Восток" продолжали наступательные действия в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", - сказал он.

По словам Конашенкова, также было нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополь и Макаровка Донецкой Народной Республики. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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