4 августа, 11:36,
обновлено 4 августа, 11:47
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении за сутки на южнодонецком направлении свыше 120 военных ВСУ

© Минобороны России

Также ликвидированы 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", отметили в ведомстве

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили на южнодонецком направлении свыше 120 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказал он.

По словам Конашенкова, в районе населенного пункта Приютное Запорожской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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