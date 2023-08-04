МО РФ сообщило об уничтожении за сутки на южнодонецком направлении свыше 120 военных ВСУ

Также ликвидированы 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", отметили в ведомстве

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили на южнодонецком направлении свыше 120 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказал он.

По словам Конашенкова, в районе населенного пункта Приютное Запорожской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.