МО РФ сообщило о поражении двух пунктов управления БПЛА в ДНР и Харьковской области

ВС РФ также уничтожили склады топлива и боеприпасов противника в районах Красного и Песчаного, отметили в ведомстве

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склады топлива и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Красного в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Песчаного в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Красное Донецкой Народной Республики и Песчаное Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск. В районах населенных пунктов Белогоровка и Белая Гора Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления украинскими беспилотными летательными аппаратами", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 116 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах.