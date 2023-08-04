МО РФ рассказало об отражении атаки ВСУ в районе Работина на запорожском направлении

Противник потерял свыше 130 военнослужащих, 3 боевые машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и гаубица Д-20, отметили в ведомстве

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина на запорожском направлении, ВСУ потеряли свыше 130 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении активными действиями российских подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Работино Запорожская область. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Яблоневое и Успеновка Запорожской области", - сказал он.

Конашенков добавил, что "потери противника составили свыше 130 украинских военнослужащих, 3 боевые машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и гаубица Д-20".