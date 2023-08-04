МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ у Нововодяного и Кременной в ЛНР

Их отразили подразделения группировки войск "Центр" ударами армейской авиации и огнем артиллерии, отметили в ведомстве

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за минувшие сутки отразили на краснолиманском направлении две атаки украинских вооруженных сил (ВСУ) у Нововодяного и Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Кременная Луганской Народной Республики", - сказал он.