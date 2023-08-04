4 августа, 11:38,
обновлено 4 августа, 11:48
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ у Нововодяного и Кременной в ЛНР

© Минобороны России

Их отразили подразделения группировки войск "Центр" ударами армейской авиации и огнем артиллерии, отметили в ведомстве

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за минувшие сутки отразили на краснолиманском направлении две атаки украинских вооруженных сил (ВСУ) у Нововодяного и Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Кременная Луганской Народной Республики", - сказал он. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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