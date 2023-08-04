МО РФ сообщило о поражении подразделений шести бригад ВСУ, в том числе у Красного Лимана

Противник потерял до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение подразделениям шести бригад ВСУ возле Кармазиновки, Червоной Дибровы, Торского и Красного Лимана.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Кармазиновка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское и Красный Лиман Донецкой Народной Республики нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки на данном [краснолиманском] направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал он.