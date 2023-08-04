В Госдуму внесли законопроект, разрешающий юристам обжаловать решения военкоматов

Инициативой предлагается заменить слова "законный представитель" на "полномочный представитель", что вернет гражданину право использовать услуги юриста при подаче жалобы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Председатель думского комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, отменяющий запрет на использование услуг юристов при досудебном обжаловании решений военкоматов, который вводится законом о запрете выезда из России призывников со дня направления им повестки. Документ размещен в думской базе данных.

Совет Федерации одобрил 28 июля закон, устанавливающий в том числе запрет на выезд из РФ граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки. В документе содержится норма, по которой решения призывной комиссии смогут обжаловать только сам гражданин или его законный представитель (например, родитель, опекун или попечитель). Предыдущая норма предусматривала, что подать жалобу в досудебном порядке могли полномочные представители гражданина, в том числе адвокаты. Рассматривает такие жалобы призывная комиссия субъекта РФ.

"Замена слов "полномочный представитель" на слова "законный представитель", принятая поправками к федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", по сути своей лишает возможности лиц, подававших жалобы на решения призывных комиссий, права пользоваться услугой юристов, консультантов, в нарушение положений Конституции РФ. Соответственно, такие лица могут столкнуться с ситуацией, когда сами подать жалобу не смогут", - говорится в пояснительной записке. Инициативой предлагается заменить слова "законный представитель" на "полномочный представитель", что вернет гражданину право использовать услуги юриста при подаче жалобы.

Как отмечал ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, после принятия закона юристы не вправе представлять интересы призывников по доверенностям в военкоматах. Он также уточнил, что норма, запрещающая гражданам получать квалифицированную юридическую помощь, противоречит конституции. По словам Клишаса, сенаторы намерены в осеннюю сессию внести отдельный законопроект об отмене этой нормы для устранения противоречий.