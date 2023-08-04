Что известно о новых правилах призыва на срочную службу

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий призывной возраст для срочной службы от 18 до 30 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По сравнению с действующими правилами верхняя границы призывного возраста сдвигается на три года: с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом остается неизменной.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года. Таким образом осенний призыв в 2023 году пройдет по действующим правилам.

Другой подписанный главой государства закон вводит запрет на выезд из страны для призывников с момента отправки им повестки.

Исключение для 27-летних

Когда законопроект обсуждался на заседании Госдумы 25 июля, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пояснил, что те, кому исполнится 27 до конца 2023 года, под действие новых правил не подпадут.

"Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году, хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, эти граждане становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году. Те, кому сейчас исполнилось 28, 29 [лет], они уже находятся в запасе", - заявил Картаполов.

Спецпредприятия в регионах

Закон об изменении призывного возраста также дает право главам субъектов РФ в период военного положения и мобилизации, а также в военное время создавать специализированные унитарные предприятия для помощи органам безопасности в обеспечении порядка, в том числе в борьбе с диверсантами и защите госграницы.

Такие структуры получат во временное пользование боевое стрелковое оружие и патроны к нему. Их сотрудники будут иметь право сбивать беспилотники в воздухе и на воде или под водой, а также подавлять их работу.

Ограничение на выезд

Кроме того, Путин подписал закон, устанавливающий запрет на выезд из России гражданам, подлежащим воинскому учету, со дня направления им повестки по месту работы или учебы. Ранее такой запрет действовал с момента, когда повестка считалась врученной. По новым правилам достаточно того, чтобы в реестре вручения повесток появилась соответствующая пометка.

Решение о запрете на выезд для того или иного призывника будет формировать военкомат в день направления гражданину повестки. Отменять ограничительные меры также будут военкоматы - после явки призывника или подтверждения уважительных причин неявки.

Передача сведений

Этим же законом уточняется порядок передачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету. Теперь Минздрав будет собирать всю медицинскую информацию о потенциальных призывниках от региональных властей и передавать ее в единый реестр. Тогда как раньше данные от медицинских учреждений аккумулировали региональные власти и сами передавали их для учета.

Аналогичный порядок действий также распространяется на образовательные учреждения. Теперь сведения от школ и вузов будут направляться региональным властям, которые передадут их в Роспотребнадзор. Ведомство, в свою очередь, передаст сведения в реестр.

История вопроса

С идеей изменить призывной возраст выступил в конце прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу. На итоговой коллегии Минобороны он предложил "при комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет". При этом были объявлены планы увеличить численность военнослужащих РФ до 1,5 млн человек.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение.

Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении в июне. Согласно тексту документа на этом этапе, призывной возраст в 2024 году предлагалось установить от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет.

Однако при подготовке законопроекта ко второму чтению в него были внесены поправки, отменяющие повышение нижнего порога призывного возраста. Картаполов объяснил это тем, что "очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет". Поправки были поддержаны Госдумой и Советом Федерации.