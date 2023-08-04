Госдума в осеннюю сессию может принять закон о наказании за уклонение от мобилизации

Депутат Андрей Картаполов уточнил, что уклонением от мобилизации будет считаться самовольное оставление части или неявка в военкомат

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Госдума в осеннюю сессию может принять во всех трех чтениях законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Будем вносить осенью. <…> Мы полагаем, что мы уложимся в осеннюю сессию", - отметил Картаполов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что уклонением от службы по мобилизации будет считаться "самовольное оставление части мобилизованным - это самое главное, и попытка неявки в военный комиссариат с [момента] получения повестки в установленное время". По словам Картаполова, за это будет грозить уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишения свободы до пяти лет.

Речь идет о законопроекте, автором которого выступил Картаполов. Инициатива дополняет статью 328 Уголовного кодекса РФ новой частью об уголовном наказании за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени. Ранее этот законопроект поддержала комиссия правительства по законопроектной деятельности.