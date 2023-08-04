Руководители Северной и Южной Осетии отправили бойцам в зоне СВО дроны

Груз содержит комплекты управления, а также несколько десятков дронов-камикадзе

ЦХИНВАЛ, 4 августа. /ТАСС/. Осетинские подразделения в зоне специальной военной операции получили несколько десятков новейших дронов от президента Южной Осетии Алана Гаглоева и главы Северной Осетии Сергея Меняйло. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь югоосетинского лидера Наталья Босикова.

"Груз содержит комплекты управления, несколько десятков новейших и эффективных дронов-камикадзе, которые уже были протестированы бойцами - они уже прозвали дрон "узурпатором". Эти средства позволят нашим бойцам более эффективно выполнять поставленные боевые задачи. Технические средства передали нашим ребятам от президента Алана Эдуардовича Гаглоева и Сергея Ивановича Меняйло", - сказала пресс-секретарь.

В мае президент Южной Осетии посетил расположение осетинских бойцов в Мелитополе и доставил очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим 4-й военной базы, добровольцам из батальонов "Алания" и "Шторм". Гуманитарный груз содержал квадрокоптеры, тепловизоры, рации, генераторы, а также предметы первой необходимости, - продукты питания, воду, камуфлированную военную одежду, сапоги, снуд-маски, спальные мешки и печи. Также Гаглоев передал одному из подразделений свой личный автомобиль "пикап".