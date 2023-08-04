МО РФ сообщило о прохождении обучения до 200 боевиков в идлибской зоне деэскалации

По данным ведомства, их занятия проводятся по программе артиллерийской, диверсионной, инженерной, огневой и снайперской подготовки

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. До 200 боевиков из "Исламской партии Туркестана" (запрещена в РФ) готовятся в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В идлибской зоне деэскалации, согласно полученной от разведывательных органов информации, руководство террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" с 28 июля на базе своих тренировочных лагерей проводит подготовку не менее 200 боевиков из состава международной террористической организации "Исламская партия Туркестана", - сказал он.

По его словам, занятия проводятся по программе артиллерийской, диверсионной, инженерной, огневой и снайперской подготовки. Также осуществляется подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов. Особое внимание уделяется ведению боевых действий в ночное время.

"Российское и сирийское командование оставляют за собой право на принятие мер, необходимых для предотвращения и нейтрализации угроз со стороны террористических формирований, действующих на территории идлибской зоны деэскалации", - подчеркнул Кулить.