ЦПВС сообщил о 28 нарушениях за сутки воздушного пространства Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что инциденты зафиксировали в районе Эт-Танф

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Беспилотники и самолеты проамериканской коалиции 28 раз сутки нарушили воздушное пространство Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. За сутки со стороны коалиции зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

Кулить уточнил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 17 нарушений двумя парами истребителей "Рафаль", пятью парами истребителей F-35, одной парой истребителей F-16, одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции.