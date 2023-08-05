МО РФ сообщило об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Новодонецкого

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов рассказал, что удалось ликвидировать буксируемую гаубицу "Мста-Б" в районе Новоивановки

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российская артиллерия уничтожила украинский пункт управления беспилотной авиацией в районе Новодонецкого, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Огнем реактивной артиллерии уничтожен пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого и буксируемая гаубица "Мста-Б" в районе Новоивановки", - сказал он.

Чехов отметил, что огнем гаубичной артиллерии были уничтожены станция РЭБ противника западнее Золотой Нивы, минометный расчет ВСУ северо-западнее Новодонецкого и гранатометный расчет севернее Урожайного.

Начальник пресс-центра группировки добавил, что подразделения "Востока" сорвали попытку ротации украинских подразделений в районе Никольского в ДНР. "Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" сорвана попытка противника провести ротацию подразделений северо-восточнее Никольского. Прибывшие на ротацию боевики уничтожены", - сказал он.

Кроме того, по словам Чехова, северо-западнее Приютного средствами воздушной разведки вскрыли и минометным огнем уничтожили разведгруппу украинских военных.