Российские "Ланцеты" уничтожили две САУ "Гвоздика" ВСУ в ДНР

Также бойцы ВС РФ поразили места скопления живой силы противника, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Беспилотники-камикадзе "Ланцет" уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" в ДНР, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" в районах северо-западнее Равнополь и Великой Новоселки", - сказал он.

По словам Чехова, бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией Вооруженных сил РФ были поражены пункты временной дислокации противника, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Макаровки, Приютного. Средствами ПВО были сбиты два беспилотника "Валькирия" и один "Лелека".