Шойгу и Мантуров провели совещание по ГОЗ в штабе объединенной группировки войск РФ

Главы Минобороны и Минпромторга поговорили с руководством своих ведомств, а также с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа в штабе объединенной группировки российских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В штабе объединенной группировки российских войск министр обороны РФ и заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга России, а также представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа", - говорится в сообщении.