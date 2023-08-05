5 августа, 05:01

Шойгу и Мантуров провели совещание по ГОЗ в штабе объединенной группировки войск РФ

Главы Минобороны и Минпромторга поговорили с руководством своих ведомств, а также с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа в штабе объединенной группировки российских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В штабе объединенной группировки российских войск министр обороны РФ и заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга России, а также представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа", - говорится в сообщении. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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