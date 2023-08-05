Шойгу вручил госнаграды военным группировки войск "Центр" в зоне проведения СВО

Глава Минобороны отметил их орденами "За заслуги перед Отечеством", Мужества, знаками отличия Георгиевский крест и медалями "За отвагу"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск "Центр". Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья, и всем - живыми домой!" - сказал министр обороны РФ, видео с которым распространило военное ведомство.

За проявленные самоотверженность и героизм глава российского военного ведомства вручил военнослужащим ордена "За заслуги перед Отечеством", Мужества, знаки отличия Георгиевский крест и медали "За отвагу". Офицеры, проявившие личное мужество, награждены именным оружием - пистолетами Ярыгина.

В частности, командир штурмового отряда Центрального военного округа с позывным Кубань рассказал, что получили именной пистолет от министра обороны за взятие его отрядом трех опорных пунктов противника. "В лесном массиве личный состав отряда выполнял штурм трех опорных пунктов. <…> Было взято в плен девять военнослужащих подразделения ВСУ. Захвачены образцы вооружения и военной техники, документы, переговорные таблицы, радиостанции, что помогло нашим разведчикам", - сказал он.

Ранее министр обороны России проинспектировал передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне проведения спецоперации. Глава военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба по обстановке, характеру действий противника и выполнению ВС РФ боевых задач на тактических направлениях. Глава военного ведомства поблагодарил командование и личный состав за ведение успешных наступательных действий на краснолиманском направлении и овладение более выгодными позициями.