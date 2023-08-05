МО: Leopard не дошли до линии соприкосновения в зоне ответственности группировки "Центр"

Глава ведомства Сергей Шойгу поблагодарил военных за службу

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Танки немецкого производства Leopard еще не дошли до линии боевого соприкосновения в зоне ответственности группировки "Центр". Об этом доложил министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу командующий группировкой Андрей Мордвичев в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении.

Министр обороны вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск "Центр". После награждения Шойгу пообщался с военнослужащими и поинтересовался, есть ли среди награждаемых герои, лично уничтожившие или захватившие военную технику противника. Присутствовавший на награждении командир танковой роты доложил, что уничтожил в бою два вражеских танка Т-72 и получил за это специальные выплаты.

Глава российского военного ведомства спросил, появились ли в зоне ответственности группировки танки Leopard, на что командующий группировкой ответил, что эти танки еще так и не дошли до линии боевого соприкосновения. "Нет еще, не везет нам, товарищ министр обороны", - пошутил Мордвичев.

Шойгу также поблагодарил военных за службу. "Наши ребята их там крепко бьют, так что может до вас и не доедут еще. Молодцы! Еще раз благодарю за службу, удачи вам, ребята", - добавил министр обороны РФ.

В МО РФ напомнили, что помимо специальных выплат от военного ведомства за личное уничтожение или захват военной техники противника военнослужащие получают денежные премии в размере 1 млн рублей за одну уничтоженную единицу бронетехники западного производства от фондов, учрежденных предпринимателями и известными российскими артистами.

В пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли в ходе контрнаступления за июнь-июль свыше 43 тыс. военнослужащих. По словам Конашенкова, этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах. Он добавил, что также ВС РФ уничтожили с начала украинского контрнаступления свыше 4 900 единиц вооружения противника, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard.