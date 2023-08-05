5 августа, 10:26,
обновлено 5 августа, 10:33
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли более 210 военных на южнодонецком направлении

Также Вооруженные силы Украины лишились двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, артиллерийской системы М777 производства США и самоходной гаубицы "Гвоздика"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком направлении более 210 военных, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, на южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка, Ровнополь, Старомайорское и Угледар Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Потери противника на данном направлении составили более 210 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сказал Конашенков. 

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