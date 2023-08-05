Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли более 210 военных на южнодонецком направлении

Также Вооруженные силы Украины лишились двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, артиллерийской системы М777 производства США и самоходной гаубицы "Гвоздика"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком направлении более 210 военных, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка, Ровнополь, Старомайорское и Угледар Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Потери противника на данном направлении составили более 210 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сказал Конашенков.