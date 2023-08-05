5 августа, 10:27,
обновлено 5 августа, 10:34
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Новоселовское в ЛНР

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, это произошло благодаря грамотным и профессиональным действиям подразделений Западной группировки войск

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российские военные на купянском направлении освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР), заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении <...> освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской Народной Республики", - сказал он. Конашенков уточнил, что этого удалось добиться благодаря действиям подразделений Западной группировки войск, которые он назвал грамотными и профессиональными. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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