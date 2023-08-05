Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Новоселовское в ЛНР

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, это произошло благодаря грамотным и профессиональным действиям подразделений Западной группировки войск

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российские военные на купянском направлении освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР), заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении <...> освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской Народной Республики", - сказал он. Конашенков уточнил, что этого удалось добиться благодаря действиям подразделений Западной группировки войск, которые он назвал грамотными и профессиональными.