Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли более 175 военных на запорожском направлении

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Криница, Егоровка, Преображенка, Новоданиловка и Пятихатки

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на запорожском направлении более 175 военных, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на запорожском направлении упреждающими активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Криница, Егоровка, Преображенка, Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области.

"Уничтожено более 175 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, четыре гаубицы Д-20 и одно орудие Д-30", - сказал Конашенков.