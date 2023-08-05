5 августа, 10:28,
обновлено 5 августа, 10:37
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов и РЛС обнаружения воздушных целей ВСУ

Вооруженные силы России также поразили склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Торское

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад боеприпасов 44-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) и радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения воздушных целей в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 126 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 138 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей", - сказал он.

Также по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ. 

Теги:
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