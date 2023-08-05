МО РФ сообщило о перехвате за сутки восьми снарядов системы HIMARS и 22 беспилотников ВСУ

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов и 5 518 беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Средства ПВО в течение суток перехватили 8 реактивных снарядов системы HIMARS, уничтожили 22 украинских беспилотника, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Меловатка Луганской Народной Республики, Белогоровка, Семигорье, Зайцево, Спорное, Берестовое Донецкой Народной Республики, Чапаевка, Чистополье, Токмак, Тарасовка, Новозлатополь Запорожской области, Малая Лепетиха и Голая Пристань Херсонской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5 518 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 130 танков и других боевых бронированных машин, 1 142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 768 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 071 единица специальной военной автомобильной техники.