Минобороны РФ сообщило об отражении контратак у Синьковки, Загоруйковки и Берестового

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Купянска, Петропавловки, Табаевки и Стельмаховки

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российские военные возле Синьковки, Загоруйковки и Берестового в Харьковской области успешно отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое Харьковской области успешно отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ", - сказал он.

Конашенков уточнил, что ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. "За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б", - добавил он.