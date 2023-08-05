Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ у Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, противник, в частности, потерял до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российские военные успешно отбили на донецком направлении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Белогоровка, Авдеевка и Старомихайловка. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили десять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Авдеевка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, потери противника - до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также противотанковая пушка "Рапира".