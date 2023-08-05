МО РФ сообщило об отражении трех атак штурмовых групп ВСУ у Серебрянского лесничества

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, Вооруженные силы РФ нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское и Червоная Диброва

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на краснолиманском направлении успешно отразили три атаки штурмовых групп бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества", - сказал он.

Кроме того, отметил Конашенков, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское и Червоная Диброва в Луганской Народной Республике. "За сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-30", - добавил официальный представитель Минобороны РФ.