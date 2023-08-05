Разгромивший колонну ВСУ на запорожском направлении экипаж танка получит звезды Героев РФ

Как сообщили в Минобороны РФ, экипаж танка "Алеша" в ходе боя уничтожил два украинских танка Т-72Б и шесть БТР с десантом

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Экипаж танка "Алеша", разгромивший колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, представлен к званию Героев России, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Военнослужащие танкового экипажа "Алеша", отразившего атаку превосходящих сил противника на запорожском направлении, министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу представлены к присвоению звания Героев Российской Федерации", - сказали в ведомстве.

Экипаж танка "Алеша" в ходе боя на запорожском направлении уничтожил два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом, сообщили в МО РФ.

"В первые минуты боя метким огнем наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. В следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro американского производства вместе с десантом", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что после уничтожения последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать российские мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.