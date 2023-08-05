В Минобороны РФ рассказали подробности подвига экипажа танка "Алеша" в Запорожье

Как отметили в ведомстве, экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под массированный артиллерийский обстрел, механик-водитель получил ранение

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ рассказало подробности подвига экипажа танка Т-80 "Алеша" Вооруженных сил России, который разгромил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины на запорожском направлении и был представлен министром обороны РФ к присвоению звания Героев России.

Как отметили в ведомстве, экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под массированный артиллерийский обстрел, механик-водитель получил ранение. Командир экипажа эвакуировал раненого из боевой машины и оказал ему первую помощь. Передав механика-водителя в передовую медицинскую группу, Баксиков решил занять его место в бою.

"Лейтенант Александр Леваков, оценив обстановку, принял решение заменить раненого члена экипажа, занял рабочее место командира танка и выдвинулся в направлении позиций нашего мотострелкового полка для оказания поддержки обороняющимся. На подходе к одному из населенных пунктов лейтенант Леваков обнаружил находившихся в одной из ближайших лесополос восемь единиц техники противника, в том числе два танка", - сообщили в Минобороны РФ.

Баксиков вступил в бой с превосходящими силами противника. "Благодаря умелому управлению боевой машиной и грамотному использованию условий местности для скрытного перемещения выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью. Находясь на месте механика-водителя, Расим Баксиков умело маневрировал на поле боя и руководил работой экипажа. Лейтенант Александр Леваков, находясь на месте командира, оперативно и грамотно передавал целеуказание наводчику и руководил огнем танка", - рассказали в военном ведомстве.

Экипаж уничтожил два танка Т-72Б противника, один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro американского производства вместе с десантом. "Когда в боевой машине закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков принял решение отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк", - рассказали в Минобороны РФ.

Произведя три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк ВС России получил повреждение от вражеского артиллерийского огня. Понимая, что экипажу подбитой боевой машины требуется незамедлительная помощь, Баксиков совместно со своим экипажем решил эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения. "Буксировка танка была осуществлена под непрекращающимся обстрелом противника. Благодаря решительным действиям военнослужащих, экипаж подбитого танка был спасен. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными", - сообщили в российском военном ведомстве.