5 августа, 12:47
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили, что в ходе боя за Новоселовское ВСУ потеряли 100 человек

© Минобороны России/ ТАСС

Шестеро боевиков сдались в плен

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 100 человек в ходе боя, в результате которого российские войска освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР, еще шестеро боевиков сдались в плен, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"В ходе боевых действий военнослужащие группировки войск "Запад" овладели 11 опорными пунктами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника составили более 100 человек, шесть боевиков сдались в плен", - сказали в российском военном ведомстве.

Минобороны России также опубликовало кадры боя на купянском направлении, в ходе которого военнослужащие подразделений "Западной" группировки войск освободили Новоселовское. На кадрах с беспилотника показано нанесение ударов Вооруженными силами России по объектам, занятым военными ВСУ, а также уничтожение группы противника.

Ранее об освобождении населенного пункта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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