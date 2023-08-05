5 августа, 14:44,
обновлено 5 августа, 14:52

Истребитель Су-30 ВКС РФ сопроводил над Черным морем американский беспилотник MQ-9A

Александр Рюмин/ ТАСС, архив
Самолет Су-30
© Александр Рюмин/ ТАСС, архив

Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, при приближении российского истребителя иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот от государственной границы России

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российский истребитель Су-30 сопроводил над Черным морем американский разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

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"5 августа 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США", - сказали в центре.

Там отметили, что при приближении российского истребителя иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот от государственной границы России. Самолет ВКС РФ благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы РФ не допущено. 

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© Информационное агентство ТАСС
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