Миротворцы РФ зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

По данным Минобороны РФ, пострадавших нет

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе Нагорного Карабаха, пострадавших нет. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - отметили в российском ведомстве.

Российский миротворческий контингент продолжает выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На 30 наблюдательных постах ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.