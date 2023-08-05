ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили в районе Идлиба штаб группировки "Джебхат ан-Нусра"

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, в штабе "находились лица, причастные к организации и проведению диверсий и терактов против сирийских правительственных сил и мирного населения"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. ВКС России совместно с ВВС Сирии уничтожили в районе города Идлиб штаб террористической группировки Джебхат ан-Нусра (запрещена в РФ). Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе города Идлиб совместным ударом ВКС России и ВВС САР уничтожен штаб террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". В нем находились лица, причастные к организации и проведению диверсий и терактов против сирийских правительственных сил и мирного населения", - сказал он.

Кулить добавил, что в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо вследствие попадания выпущенной с позиций незаконных вооруженных формирований противотанковой управляемой ракеты в автомобиль ВС САР погиб один и ранено четверо сирийских военнослужащих.