5 августа, 19:04

Самолеты и дроны коалиции за сутки 14 раз нарушили воздушное пространство Сирии

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Беспилотники и самолеты проамериканской коалиции 14 раз за прошедшие сутки нарушили воздушное пространство Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. За сутки со стороны коалиции зафиксированы 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

По словам контр-адмирала, в районе Эт-Танф за сутки зафиксированы 16 нарушений двумя парами истребителей F-16, тремя парами истребителей F-35, одной парой истребителей Rafale, одной парой истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C. 

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