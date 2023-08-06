6 августа, 02:01,
обновлено 6 августа, 02:07
Военная операция на Украине

В Минобороны России сообщили об уничтожении за сутки двух гаубиц М777 и одной "Мста-Б"

© Минобороны России

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук отметил, что российские военные отбили атаку ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Подразделения войск "Центр" уничтожили дроном-камикадзе "Ланцет" гаубицу М777, еще одна М777 уничтожена в результате контрбатарейной борьбы, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

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"Барражирующим боеприпасом "Ланцет" поражена гаубица М777 западного производства. В ходе контрбатарейной борьбы также поражены гаубица М777, гаубица "Мста-Б" и 120-мм миномет противника", - сказал он.

По словам начальника пресс-центра, средства ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

Савчук добавил, что подразделения войск "Центр" отбили атаку ВСУ на краснолиманском направлении. "В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на краснолиманском направлении огнем артиллерии и ударами штурмовой авиации российской группировки сорваны попытки атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины. Потери противника составили около 100 боевиков, четверо военнослужащих сдались в плен, уничтожена боевая бронированная машина, два автомобиля пикап", - сказал он.

Савчук отметил, что на сватовском направлении ударами армейской авиации группировки войск "Центр" было нанесено поражение штурмовым группам 43-й механизированной бригады ВСУ. 

Теги:
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