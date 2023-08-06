6 августа, 09:08,
обновлено 6 августа, 09:13
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о пресечении попытки Киева атаковать дроном объекты Московской области

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Силы ПВО уничтожили беспилотник на территории Подольского района, отметили в ведомстве

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ пресекли попытку Киева атаковать беспилотником объекты на территории Московской области, дрон уничтожен силами ПВО на территории Подольского района. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Сегодня <...> пресечена пoпытка киевского режима oсуществить террористическую атаку беспилoтным летательным аппаратами по oбъектам на территории Мoсковской области", - сказали в ведомстве. По данным Минобороны России, попытка атаки состоялась в 11:27 мск.

Там сообщили, что средства ПВО уничтожили беспилотник на территории Подольского района. В ведомстве отметили, что пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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