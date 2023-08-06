МО РФ сообщило о пресечении попытки Киева атаковать дроном объекты Московской области

Силы ПВО уничтожили беспилотник на территории Подольского района, отметили в ведомстве

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ пресекли попытку Киева атаковать беспилотником объекты на территории Московской области, дрон уничтожен силами ПВО на территории Подольского района. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня <...> пресечена пoпытка киевского режима oсуществить террористическую атаку беспилoтным летательным аппаратами по oбъектам на территории Мoсковской области", - сказали в ведомстве. По данным Минобороны России, попытка атаки состоялась в 11:27 мск.

Там сообщили, что средства ПВО уничтожили беспилотник на территории Подольского района. В ведомстве отметили, что пострадавших и разрушений нет.